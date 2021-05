En medio de la pandemia que sacude a Uruguay, este martes en las redes charrúas se viralizó la foto de Joaquín, un nene de 12 años que se sube a un árbol con su computadora para conectarse a clase.

Vive en una zona rural de Carmelo, departamento de Colonia, y cursa séptimo grado.

Tras la primera cuarentena que decretó el gobierno de Lacalle Pou en 2020, este año decidió que las escuelas rurales sean las primeras en volver a la presencialidad debido a los problemas de conexión. Pero ante el aumento de los casos de COVID, todo volvió atrás y a la virtualidad.

Los medios uruguayos aprovechan para abordar la problemática de la conectividad en zonas rurales; y contar la historia de Joaquín, el nene que fue abanderado de la bandera de los Treinta y Tres Orientales.

Su mamá, Nair, fue operada de un cáncer el año pasado. Le contó a Montevideo.com: "Con mi enfermedad no puedo exponer al chiquilín para que se me infecte y venga infectado a casa y dejarlo huérfano. Yo me llego agarrar el Covid y no sé si vuelvo a casa, porque tengo mi problema. Además de ser operada de cáncer, soy hipertensa, tengo problemas de respiración y tengo riesgos".