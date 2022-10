La señora que pasó de defender al Che Guevara a ser una especie de referente de la derecha más recalcitrante no quiso quedarse afuera de la manifestación por la libertad de las mujeres iraníes.

Grandes actrices francesas se sumaron cortándose el pelo en cámara, la versión local fue Juana Viale y como no podía ser de otra manera, Arietto quiso hacer lo mismo, con menos gracia y mucha menos credibilidad.

Claramente la situación que viven las mujeres en Irán es terrible pero no novedosa. Que dos tilingas de derecha hagan este pequeño show para las redes pidiendo por una libertad que no pregonan a nivel local, no hace más que banalizar la situación.

Lo que si consiguió Florencia fue convertirse en tendencia pero no por su “lucha” sino por el ridículo.