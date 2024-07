“Argentina” se volvió tendencia mundial gracias a este famoso youtuber, muy reconocido entre los jóvenes de todo el mundo, quien contó por qué aún no vino la Argentina.

Se trata de Speed, quién ha protagonizado varios videos virales últimamente, y que decidió responder algunas preguntas de sus seguidores en un live.

Allí un argentino le preguntó por qué no viene a este país, y su respuesta sorprendió a varios aunque no descartó la posibilidad de una posible visita.

“Si voy a Argentina puede que no vuelva con vida”, expresó Speed, ya que según manifestó, no quiere a Messi y eso puede hacer que su visita no sea bienvenida.

“He escuchado que Argentina es una locura y sé que no les agrado”, comentó.

Pero cuando el youtuber viajó a Brasil y se quiso meter en una favela demostró toda su cobardía y terminó orinándose encima.