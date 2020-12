Pablo Gravellone on Twitter

Luego de que la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) se cruzara en TN con la antiderecho Cynthia Hotton por el debate de la Ley de Aborto, circula este meme fake por las redes.

Y lo grave es que este periodista del Grupo Clarin -trabaja en TN de periodista deportivo- ponga en tela de juicio su veracidad y lance una amenaza. "Esto no puede ser real. NO SE METAN CON NUESTROS HIJOS. Con los chicos no se jode", escribió Pablo Gravellone.

Y Alejandro Fargosi, ex integrante Pro en el Consejo de la Magistratura, también.