El Kun tiene pocas pulgas y lo demostró en el vivo de Ibai cuando ubicó a otro streamer y lo mando a “la concha de su madre”.

Will decía por lo bajo “Kuni llora” y el Kun se lo tomó de muy mala manera: "¿Quién es el imbécil ese que está diciendo esa pelotudez del Kuni llora? Decile que cuando vaya me lo diga en la cara el salame ese. ¿Te haces el canchero vos, bobo?" ,comenzó diciendo el Kun y ante una nueva aparición de Will, agregó: "Cerrá el or... que no es tu programa. Tomatelas. Te estoy hablando en serio, decímelo en la cara...".

Ibai trató de poner paños fríos asegurando que estaba “de broma” pero se ve que la calentura del Kun fue en serio porque el streamer se vio obligado a pedirle disculpas públicas a través de su cuenta de twitter.