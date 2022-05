El tuitero @El9deNepal es el autor de esta joyita con algunas de las frases compiladas en un alfabeto.

Obviamente no cuenta con todas las letras porque el exmandatario no las usaba todas para hablar, tal vez porque no las conocía.

El video sirve además para tomar real dimensión de lo que gobernó el país durante cuatro años lo que nos acerca a entender por qué hizo el desastre que hizo.