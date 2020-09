La empresa mexicana Alsea es la que controla tanto Starbucks como Burguer King y en las últimas horas corrió el rumor de que estaban buscando un socio para irse del país.

La empresa desmintió la información y aseguró en un comunicado: "Hoy más que nunca estamos comprometidos con Argentina, operando nuestras tiendas bajo las modalidades de delivery, take away y drive thru, y enfocados en lograr que la empresa siga brindando una atención de excelencia, aportando valor y generando empleo" y reafirmaron el objetivo de continuar operando en el país "como lo viene haciendo desde el año 2006, con más de 250 locales distribuidos a lo largo de 10 provincias brindándoles empleo a más de 7000 personas de manera directa y a miles de manera indirecta".

Desmentida la fake news las redes claman por el regreso de Pumper Nic.

“Pumper Nic Por el recuerdo de la cadena de hamburguesas de parte de quienes se comieron la Fake News de que cierra Burger King cuando en realidad está en venta la licencia y lo único que sucede es que cambiaría de dueños Hay una hamburguesería por manzana, AMEO!”— ¿Por qué es tendencia? on Twitter Link ¿Por qué es tendencia? on Twitter

“Por rechazo hacia el proyecto de reforma judicial, Pumper Nic se va del país. Adiós a las Frenys. Esto votaste, cumpa. #Navarro2023 #ElDestapeCumple2”— Sebastian Fernandez on Twitter Link Sebastian Fernandez on Twitter

“Todos queremos que vuelva Pumper Nic! ...pero ahora se llama Oriana 🤷‍♂️🤷‍♂️”— ExPresidente :( Ojos del Cielo on Twitter Link ExPresidente :( Ojos del Cielo on Twitter

“Vuelve Pumper Nic pero se va a llamar Pumper Nac (& pop).”— CapitánHorton2027 on Twitter Link CapitánHorton2027 on Twitter

“Hay rumores de que también se van Starbucks y Burger King de la Argentina. Empresas inútiles, aburridas, tilingas y carísimas. Una gran noticia para negocios de barrio como Pumper Nic y La Lecherísima.”— Gonzalo 🐺 on Twitter Link Gonzalo 🐺 on Twitter

“@Tendencia_Peron Que vuelva Pumper Nic y se haga justicia.”— L@u®@💚 on Twitter Link L@u®@💚 on Twitter

“Catastróficas noticias económicas. Pumper Nic se va de la Argentina! Basta Alberto!”— y en eso llegó Fidel on Twitter Link y en eso llegó Fidel on Twitter

“Aportes a las mentiras de Clarín Se estarían por ir del país Pumper Nic, Modart, Thompson & Williams, Grundig, el diario Crítica(Ah no esa lo fundió Lanata y dejó a la gente en la calle), Blockbuster, Pan Am, Olivetti”— El forjista on Twitter Link El forjista on Twitter

“Cierra Pumper Nic y se dejan de producir Tubby 3 y 4* *ah esto último sí que fue irremplazable, pero sale el tweet igual https://t.co/VLjFYtnQOW”— Lucila 🦕 on Twitter Link Lucila 🦕 on Twitter