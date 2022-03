El compilado que acompaña esta nota resumen el nivel de violencia con el que se cruzaron y amenazaron Christian Martin, enviado de La Nación+ a cubrir la guerra entre Ucrania y Rusia, y Santiago Cúneo.

Qué dijo el macrista Martin

"Ese tipo no trabaja en ningún canal serio, es un gordo bocón, no le da el cerebro. Tiene envidia, a mi me va bien y a él mal"

"Cuando vaya a Buenos Aires, si es que vive en Buenos Aires, lo vamos a ir a visitar"

Las increíbles amenazas de Cuneo

"Ya entregué tu foto a las fuerzas chechenas"



"Sos un traidor a la patria, kelper, inglés"



"Lo que decía de las mujeres ucranianas en el medio de la guerra: ¿en qué piensa este hijo de puta? en el culo de las ucranianas, para él son un paquete cogible, no son personas que sufren"

"Yo te contesto cerebro de maní. Mi éxito es decir lo que se me cantan los huevos y no lo que me mandan a decir. Yo a los enemigos no me conformo con cagarlos a trompadas, los quiero muertos"