La cantante e influencer Marty D llegó a la conclusión de que los hombres antes de realizar alguna acción comprometedora para el futuro de la pareja deberían preguntarse qué haría Messi -quién fue tendencia cuando Migue Granados le preguntó por el tamaño de su miembro viril- si estuviera en su lugar.

"Hoy llegué a la conclusión que los hombres van a ser buenos novios el día que se pregunten antes de cometer una pelotudez. ‘¿Qué haría Messi?’. por ejemplo están mirando Instagram, scrolleando les aparece una mujer en tanga, a Messi ni siquiera le aparecen mujeres en tanga en el feed te lo puedo asegurar, pero en el hipotético caso de que fuera así ¿Messi le daría me gusta? NO Messi no le da me gusta a esas cosas, mucho menos seguiría a una persona que sube ese tipo de fotos".

Otro punto abordado por la cordobesa es cómo comportarse cuando se es acompañado por una novia a un evento relevante para él como es el partido de fútbol con sus amigos en un campeonato amateur.

“¿Qué haría Messi?, gana, porque Messi ganaría, la verdad, Messi iría, festejaría con todo el grupo; después se da vuelta y se va a festejar con Antonela le hace un gestito o le hace algo. Porque vos estuviste como una pelotuda todo el partido, el chabón ganó y no sucedió nada”.

La teoría de @iammartyd_music se viralizó rápidamente, superando los cinco millones de reproducciones y los 6000 comentarios.