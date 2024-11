“Dejá, no me defiendas más” habría dicho Carlos Menem si viera el posteo de su hija tratando de “defenderlo”.

Y es que Zulemita Menem consideró injusto que Cristina cuestionara la continuidad de la pensión de Carlos Menem que también tenía una condena de segunda instancia cuando falleció. Se ve que Zulemita tiene algunos problemas para comprender texto ya que Cristina no había dicho que Carlos Menem tuviera una condena firme cuando el textual del posteo era: preguntále a Martín Menem, tu Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, por qué cobra la misma pensión la tía Zulema, viuda de Carlos Menem, que se fue del mundo con causas penales sobre contrabando de armas, sobresueldos de funcionarios y otras yerbas, y hasta condenadas en segunda instancia.

Ahora Zulemita no hizo más que recordar algunas de las causas abiertas en contra de su padre que muchos ya habían olvidado y no sólo eso sino que dejó en claro que la Justicia no era independiente sino que lo favoreció en varias oportunidades.