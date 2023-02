El diputado que pregona la libertad parece estar empezando a perder el respeto de los referentes de su propio espacio.

En esta ocasión fue Yamil Santoro, dirigente y precandidato a diputado, quien reveló que estuvo al frente de las negociaciones para realizar una interna dentro del espacio de ultraderecha y aseguró que “Milei se cagó”.

Pero Santoro no se quedó ahí y hasta puso en duda las ideas del diputado libertario que sortea su sueldo de diputado aunque no asiste a las sesiones para ganárselo, al asegurar que no se le ocurre algo menos liberal que no estar dispuesto a validar su liderazgo en un esquema competitivo"