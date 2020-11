El CCK anunció visitas a la estatua del expresidente Néstor Kirchner recientemente emplazada en el hall de ingreso al edificio para los días sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, en horario de 14 a 22 horas.



Las visitas se harán con un protocolo estricto de higiene, seguridad y distanciamiento social, conforme a las medidas de prevención del contagio del Covid-19 tendientes a proteger la salud tanto del público participante como de los trabajadores y trabajadoras de la institución.



Así, el CCK aclara que tanto el sábado 31 de octubre como el domingo 1 de noviembre, de 19 a 22, se podrá vivir además una experiencia multisensorial a través de un mapping en el mismo hall, que recreará imágenes de archivo e históricas de la vida de Néstor Kirchner.



El protocolo establece la presencia de una persona cada un metro cuadrado, con uso obligatorio de tapabocas y con un circuito de recorrido en sentido único. Al ingresar se tomará la temperatura corporal de los visitantes y no se permitirá el ingreso de quienes tengan temperatura mayor a 37,5 C.

La visita será individual, entendida no como una única persona sino como una familia o una unidad de convivencia que no sea superior a cuatro personas. No estará permitido el ingreso de grupos, y, en el caso del ingreso de varias personas, el personal de recepción solicitará que informen si son convivientes y, en ese caso, se les pedirá que se mantengan juntos.

'Lo de Néstor'

El martes 27 de octubre, ek presidente Alberto Fernández encabezó el acto en el que se emplazó en el hall del Centro Cultural Kirchner la estatua del expresidente Néstor Kirchner, al conmemorarse el décimo aniversario de su partida.



La obra del artista argentino Miguel Gerónimo Villalba fue donada en 2014 a la sede de la UNASUR en Ecuador, y llegó al país hace dos semanas. Antes de su emplazamiento, la estatua fue restaurada con un baño de bronce por su autor.