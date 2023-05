“En términos de conducción es como el día y la noche”, dijo Eduardo de Pedro respecto de los estilos de gobierno que tienen ambos dirigentes. Funcionario de ambos, el ahora ministro de Interior comparó los estilos y los resumió en una frase.

Entrevistado por Daniel Tognetti, contestó: “Cristina tenía un modo de gobernar donde todos los días analizaba los números y tenía cada uno de los detalles de gobierno. Alberto tiene una dinámica donde deja que sus ministros definan y hagan".

"Yo me siento identificado con la forma de gobernar que tenían Néstor y Cristina. Encima de los temas, mucha planificación y mucho control", respondió y agregó: “Cuando toca gobernar el tema pasa por la gestión, no pasa por los medios ni por los off. El pueblo vota gestión”.

De Pedro suena como uno de los posibles nombres que podría ocupar la precandidatura presidencial dentro del Frente de Todos, lo que ya le valió una serie de violentas críticas de parte del Grupo Clarín.

En interesante segmento de la entrevista De Pedro contestó sobre su posible candidatura: “Hay dirigentes que sueñan toda su vida con ser presidentes. Mi meta pasa por otro lado. Con que nadie sufra lo que sufrí cuando era chico, con que nadie sufra la represión que sufrí en el 2001, con que ningún productor se funda como me fundí en el 95, que las familias puedan desarrollarse y vivir en paz, ese es mi sueño. Y lo puedo hacer desde cualquier lado”.

Pese a la insistencia de Tognetti, el funcionario prefirió no responder si efectivamente será candidato. “Hice un chiste para no responder”, aclaró entre risas.

El FdT todavía no definió su estrategia electoral. Se espera que haya mayores definiciones luego del 25, cuando sea el acto con el que la militancia busca hacer el último intento por una eventual candidatura de Cristina Kirchner.