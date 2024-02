Victoria Villarruel se jactó de haber retirado el busto de Néstor Kirchner que se encontraba en el Salón de las Provincias del Senado. La vicepresidenta lo anunció en sus redes y dejó esta provocativa declaración ante la prensa: “Fue orden mía porque Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda”.

Y agregó: "No hace falta que esté en un lugar de privilegio obstaculizando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus representantes".

Y las respuestas en las redes no se hicieron esperar.