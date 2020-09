Sergio Chouza on Twitter

Alberto Fernández consideró que María Eugenia Vidal debería estudiar porque el proyecto de Reforma Judicial apunta a modificar y mejorar la Justicia Federal, lo que no tiene nada que ver con la Corte ni se altera ningún proceso en marcha.

Y recalcó que por no haber estudiado antes dijo que no iba a hacer más hospitales en la Provincia y por eso yen contexto de pandemia tuvieron que hacer todo lo que ella no hizo en cuatro años en temas de salud pública.