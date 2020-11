Día a día el odio de 'Joni' crece. Y la búsqueda de mantener enojado a su púlpito se hace evidente. A tal punto que en su editorial en radio La Red dijo que Argentina era "una porquería".

"¿En qué momento la Argentina se convirtió en esta porquería? ¿Qué les pasa por la cabeza a los gobernantes?", dijo Viale. Y siguió: "Argentina es ese país donde es más conveniente tomar un terreno que comprarlo, si no preguntale a Grabois; es más conveniente no pagar los impuestos que pagarlos, porque siempre vas a tener un blanqueo a mano, y el que quiere estudiar no puede".

"Pero el bingo está abierto. El esfuerzo está mal visto, sonamos. Es un país en donde el sacrificio está mal. El estudio está mal visto, el mérito está mal visto. Jodete. Es mucho despelote. Mejor sigamos así: en la placentera ignorancia de la oscuridad", dijo además.

Colegas en las redes lo pusieron en su lugar:

“@LANACION Pasamos de Mariano Grondona a Joni Viale, ahí el país se terminó de ir a la mierda”— Exa on Twitter Link Exa on Twitter

“Me parece mucho asimilar a la Argentina con Jonatan Viale. https://t.co/46EOEpjyPU”— Mariano Martín on Twitter Link Mariano Martín on Twitter