"Macri les mintió todo el tiempo a los familiares", sostuvo la abogada Valeria Carreras sobre el accionar del exmandatario durante el espionaje a las familias de los fallecidos en el ARA San Juan.

En la presentación de Mauricio Macri en Dolores los familiares pidieron respeto por la memoria de los fallecidos y que no hubieran actos en apoyo al ex Presidente, lo que fue respetado a medias porque si bien no se llevaron micros con personas que lo vivaran, se realizó un acto de desagravio donde habló el propio Macri.

En el tercer llamado a indagatoria Macri decidió presentarse tras negarse en las dos oportunidades anteriores y de intentar recusar al juez Martín Bava, que fue respaldado por la Cámara.

Dirigentes del núcleo duro del macrismo como Patricia Bullrich y Federico Pinedo, se hicieron presentes para respaldarlo.