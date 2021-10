Cuando el juez federal de Dolores Martin Bava citó a declaración indagatoria a Macri en la causa que se le sigue por supuesto espionaje ilegal a los familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan, no contemplaba que el exmandatario no se iba a presentar, y lo recusara.

Pero no solo fue sobre el juez sino que cuestionó a la investigación y solicitó una nueva postergación.

Por eso, la abogada de los familiares del ARA San Juan, Valeria Carreras pidió su detención: "Los fundamentos tienen que ver con todos los incumplimientos y el perfil reticente que tuvo el expresidente todo este tiempo. Está jugando a las escondidas".

"Realizamos una presentación espontánea a fin de poner blanco sobre negro. Estamos frente a un ciudadano con privilegios que no cumplió su deber de presentarse ante el juez".

Es que Mauricio Macri había avisado por sus redes sociales que no asistiría. "No me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio".

"Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan".

Macri acusó al juez de ser supuestamente "incompetente", y lo cuestionó por citarlo a indagaría en medio de la campaña electoral..