En lo que parece ser una interna desatada en Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich recorrió el barrio de La Boca y criticó la falta de gestión del Jefe de Gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta.

Lo que no contaba era que apareciera una vecina a increparla y decirle que en ese barrio no era bienvenida y que allí "no la había votado nadie".