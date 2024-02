La culpa no es del chancho sino del que le da de comer. En este caso sería que no es responsabilidad del cronista sino del objetivo que le pusieron, que la gente se tire en contra de los ferroviarios por haber hecho un paro. Pero no le salió muy bien.

La chica claramente venía de trabajar y obviamente se había visto complicada por la medida de fuerza dispuesta por los trabajadores del los trenes, aunque dejó en claro que no sabía el detalle de los motivos del reclamo.

El cronista insistió tratando de inducir la respuesta al consultar si se sentía representada por los trabajadores que estaban de paro y la respuesta fue lapidaria: “Entiendo que es su lucha y su respuesta a todos los aumentos y a todo lo que está pasando en este momento que la plata no alcanza y esta es su manera de protesta asique la respeto”.

El cronista prefirió hacer mutis por el foro y seguir buscando hasta encontrar a alguien que apoye esta locura.