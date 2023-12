A tono con el discurso que promueve el gobierno libertario de Javier Milei, el exasesor de Mauricio Macri, Alejandro Rozitchner, sigue la línea que le marcó su jefe político y salió a defender las medidas que impulsa el nuevo presidente.

En ese marco, ante un mensaje publicado por el periodista Ignacio Ortelli en el cual deslizaba algún cuestionamiento a la flamante gestión, Rozitchner se mostró intolerante y le contestó en las redes.

“Amateurismo total”, escribió Ortelli en su cuenta personal, como insinuando algún comportamiento fallido del gabinete de Milei.

De la nada, el militante macrista Rozitchner se lo cruzó con una crítica a los trabajadores de prensa. “El periodismo no es sagrado, a ver si superan un poco la tradición y mejoran un poco”, publicó.

“Alejandro, no sé por qué me contestás esto y te sumás a trolls que atacan, cuando tenés mi celular, al que me mandaste un mensaje pidiéndome ayuda para ver la posibilidad de publicación de una columna. Te acordás?”, le contestó Ortelli.