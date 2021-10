En teoría la aplicación 'Háblalo' sirve para asistir a personas que tienen dificultades en el habla. Por eso el gobierno de la Ciudad decidió que la policía y las fuerzas de seguridad de la Ciudad tengan acceso a la misma. No sería una mala idea si la aplicación funcionara como debe, pero Maximiliano Firtman, programador, profesor de programación desde 2001, autor y director de la academia IT Master asegura no sólo quela app no funciona sino que la empresa está floja de papeles.

A juzgar por la reacción de la empresa tienen muchas cosas que explicar pero pocos argumentos y por eso decidieron bloquear al especialista en lugar de dar su versión de los hechos. Otro que debería dar explicaciones por esta extraña contratación es, obviamente, el Gobierno de la Ciudad.