La insólita movida en la que el empresario Mauro Stendel, radicado en Miami, envió 256 palas al Congreso Nacional y las dejó en la puerta del palacio legislativo tuvo su respuesta. Eduardo Toniolli, Diputado Nacional santafesino del Frente de Todos, no dio vueltas al condenar y señalar a Javier Milei, al que Stendel hizo referencia en sus redes sociales.

“Me parece gracioso y reproduce en parte lo que mucha gente piensa de la política”, dijo Toniolli en entrevista a Cadena 3 Rosario. Ene ese sentido, aclaró: “El Congreso funciona todos los días, todas las semanas en reuniones de comisiones. En cuanto a que existen menos sesiones por mes coincido y creo que debería haber más sesiones en el año, que es algo más racional que tener las maratónicas reuniones en el recinto”.

Y fue contundente: “Es una picardía que viene de la política, porque el empresario comparte ideas de Milei”, justamente “el diputado no labura para lo que fue elegido y el estado pone la plata para su sueldo igual”.

Sobre el líder de Libertad Avanza, Toniolli fustigó: “No está en ninguna comisión, no presentó proyecto, no plantea ninguna votación y faltó a la mitad de las sesiones, entonces no es un ejemplo de agarrar la pala”. Y remató: “Milei es un vago y un ñoqui, está por el mundo dando charlas en fundaciones y de ahí cobra su dinero y el muchacho de las palas se sube a esto”.