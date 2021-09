La llegada de un hombre disfrazado de carpincho revolucionó a una escuela de Tigre que no esperaba su irrupción.

Las cámaras de los canales que cubrían las elecciones llegaron atraídas por la novedad y hasta lo entrevistaron.

Pero un inesperado incidente llegó a la hora de la votación porque las autoridades de la mesa le pidieron que se quite la máscara para corroborar la identidad del hombre y el "carpincho" no accedió por lo que no lo dejaron votar.

"Yo voto si o si", dijo el hombre que aseguró que lo hacía "por la liberación de los carpinchos".