Cristina Fernández había solicitado profundizar las líneas de investigación por el intento de asesinato que sufrió el año pasado, pero la jueza María Eugenia Capuchetti desatendió ese pedido y decidió mandar a juicio oral a los tres detenidos vinculados con el hecho material: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo.

En la resolución afirma que se seguirán analizando pistas pendientes pero, a la vez, aclara que de las pruebas recolectadas desde el 1 de septiembre no surge que haya habido detrás ninguna organización, partido o persona ni existido financiamiento de los agresores.

De esta forma, no se avanza sobre los vínculos con agrupaciones políticas o dirigentes de Juntos por el Cambio, como es el caso del diputado Gerardo Milman.

El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira, afirmó este martes que la jueza federal María Eugenia Capuchetti “no tiene intenciones” de profundizar la investigación del intento de asesinato del 1 de septiembre de 2022.

“Más que una investigación, ha habido un encubrimiento por parte del Poder Judicial. No quisieron avanzar en cosas fundamentales. Esta elevación a juicio oral no beneficia a nadie. La jueza federal se saca una papa caliente de encima porque no tiene la intención de investigar la causa”, sostuvo Ubeira en declaraciones para El Destape Radio.