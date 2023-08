Con la experiencia y el conocimiento que lo destaca y le permite realizar una lectura especial de la política argentina, Tuny Kollmann estuvo de invitado en el ciclo de Sobredosis de TV que se emite por C5N.

Además de analizar el resultado electoral y la situación del gobierno nacional ante la delicada situación economica, el periodista cuestionó el plan privatizador de Javier Milei.

"Si el Estado se retira, un diabético va a gastar $78.000 por mes", aclaró para rebatir las propuestas del candidato presidencial libertario Javier Milei.

Además, hizo una interpretación respecto del resultado de las PASO del domingo 13 de agosto: "Hubo una queja. En lugar de lo que pasó en 2001, que la gente ponía una feta de salame o votaba en blanco, votaron a Milei como una forma de protesta, porque las cosas no funcionan, el sueldo no alcanza y no tenés mucho futuro. La bronca se canalizó por el voto Milei".

Y luego, fue contundente sobre el expresidente Mauricio Macri y Juntos por el Cambio: “No veo a Macri como el gran ganador del domingo pasado”.