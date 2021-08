Con poco para mostrar como propuestas, la oposición intentó sacarle todo el jugo posible a una declaración de la candatiada del oficialismo, Victoria Tolosa Paz, en una nota distendida sobre el sexo dentro del partido peronista, en el que osó decir la palabra 'garchar'.

"Mis hijos me dicen que no vaya a los programas políticos que no me mira nadie, que vaya a los streaming y plataformas. Hablé muy naturalmente, utilicé la palabra 'garchar' y fue un escándalo nacional, no sabía si reírme", sostuvo.

En declaraciones radiales dijo que "sacaron de contexto, yo no hablé de mi sexualidad. Hasta pedí perdón por usar esa palabra. Es una palabra que uso yo íntimamente con mis hijos, les digo que si garchan compren preservativos, es algo con mis hijos y mi hija".

En la misma línea, remarcó que durante la entrevista habló "de muchas cosas y fue increíble que tomaran eso". "Los que hacemos política tenemos que saber dialogar en distintos escenarios y con distintos públicos”, añadió.

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, reivindicó el “goce” y el “disfrute” como una parte importante de la vida y aseguró que “los pibes están desesperados”.

“En el peronismo siempre se garchó, es así”, dijo Tolosa Paz en una entrevista en tono informal. “Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así. Lo que digo, es parte importante de la vida, el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos”. fue la frase que dijo en diálogo con Pedro Rosenblat y Martín Rechimuzzi.