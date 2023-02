"Después de 40 años de democracia, nadie se puede arrogar la potestad de vetar a quien se siente con representación para ir a buscar una candidatura presidencial", afirmó Tolosa Paz en declaraciones a radio 10.

En ese sentido, la ministra sostuvo que, en la mesa política, se logró consensuar "un documento que refleja la voluntad de todos de sostener la unidad de cara a las elecciones". "A pesar de las diferencias, nadie se fue del FDT después de los más de tres años de gestión.

En vez de tapar los desacuerdos, si se canalizan a través de diferentes candidaturas, nos va a hacer muy bien al frente político que integramos", afirmó Tolosa Paz. La funcionaria aseguró que, en ese marco, cada dirigente expresó su "verdad relativa" y reveló que el gobernador bonaerense Axel Kicilof "le preguntó directamente al Presidente si iba a ser candidato".

"Hubo algunos que plantearon que la candidatura de Alberto Fernández ponía en riesgo la posibilidad de que otro ministro, ministra o incluso un gobernador se pueda presentar. Ante esa verdad relativa por ejemplo de la senadora Anabel Fernández Sagasti, hubo otras voces que se alzaron en otro sentido. Yo pienso distinto", remarcó.

Agregó que cuando el dirigente social Juan Grabois anunció que quería ser presidente, "nadie dijo que no era conveniente o que tiene tres ideas". "Otros tendrán ganas de tener un candidato federal que venga de una provincia y es legítimo. También otros ven con muy buenos ojos que el Presidente sea reelecto en tanto tiene facultades para serlo y es quien lleva adelante la gestión. Evidentemente, no es tan mala si varios ministros quieren ser precandidatos", subrayó.

Para la ministra, "todavía falta muchísimo pero eso no me permite no ver los aciertos de Alberto Fernández y de Axel Kicillof en la provincia".

"Es el gobierno que defiendo, el de Alberto y de (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner). Su rol en el Senado ha sido fundamental por las leyes que hemos avanzado. Hay que ponerlo en valor como el trabajo del (ministro de Economía) Sergio Massa. Fue un equipo trabajando en conjunto para sacar Argentina adelante y ese equipo tiene que volver", opinó.

En tanto, aseguró que en la mesa del FdT se tomaron definiciones: "La unidad ante todo para poder construir una estrategia electoral que nos permita ganar y transformar la realidad. Segundo, impedir la proscripción de Cristina que está perseguida por el poder judicial. Y que las PASO están habilitadas".

"Cristina es inocente. El Presidente planteó que lo importante es demostrar que es inocente. Todos los pasos fueron inventados hace mucho tiempo para llegar a esta sentencia", añadió en referencia a la condena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió la exmandataria en el juicio de la causa Vialidad. Finalmente, la funcionaria insistió con que el jefe de Estado "es candidato hasta que diga lo contrario".