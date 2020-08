"Se viene un acuerdo para el año que viene con el FMI", aseguró Adrián Murano, columnista de política de radio AM530.

A lo que Tognetti le acotó: "Para mi gusto, Alberto Fernández elogia desmesuradamente a la titular del FMI".

"Acá se construyó una narrativa estática de que el Fondo es bueno. Vamos a ver cuando vayan por la guita de ellos cuánto es la bondad. Por lo pronto pidieron 44 millones de dólares para que se beneficien los 20 amigos de Macri y eso lo vamos a pagar todos los argentinos. Y eso va a quedar impune", aseguró Tognetti.

Acá hubo un acuerdo para no investigar la deuda. Y eso puede volver a pasar. Acá no hay nada que evita que mañana gobierne Horacio Rodríguez Larreta y vuelvan Prat Gat, Sturzenegger y Caputo", dijo en relación a que si no se investiga la deuda no habrá condenas.

Más adelante en la charla Murano señaló que la semana que viene habrá información respecto de presuntas investigaciones sobre la contracción de deuda externa durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero según el periodista será "humo".