El presidente Alberto Fernández brindó una extensa entrevista con Telefe, en la que tuvo que cruzar al menos dos veces a Cristina Pérez, y en la que también le pegó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta por flexibilizar la cuarentena a pesar de la disparada de casos.

"Querían salir a correr, salgan; querían salir a pasear, salgan", ironizó el mandatario en relación a las medidas que tomó Larreta en plena pandamia y cerca del pico de contagios.

Por su parte, señaló que él no se puede "hacer el distraído", y explicó: "Tengo un compromiso ético con cada habitante: no abandonarlos y cuidar la salud. Sé que estamos viviendo un momento traumático, pero si no hacemos algo la vida de muchos argentinos corre riesgo”.