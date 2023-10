El polémico acuerdo sellado entre Mauricio Macri y Javier Milei, para que Patricia Bullrich acompañe al candidato libertario en el balotaje, desató enojos y molestias en las filas del PRO. Sin embargo, también aparecieron quienes se pusieron detrás de la orden bajada por el expresidente.

Por eso mismo, Claudio Avruj, exsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Mauricio Macri, aseguró que apoyará a La Libertad Avanza (LLA), el 19 de noviembre.

Así lo anunció en su cuenta de X, donde expuso unos confusos argumentos para explicar su decisión, con insólitas menciones a Hamas y el acuerdo del memorándum con Irán.

Frente a su pronunciamiento, el periodista Ernesto Tenenbaum lo cuesitonó por apoyar a un candidato que replica el discurso de la Dictadura Militar.

“Cuando Milei habla de la dictadura, repite el alegato de Massera en el juicio. El ex secretario de derechos humanos de Macri vota eso. No me digan que no es toda una definición. Los argumentos, además: ¡qué vergüenza!”, expresó Tenenbaum.