Consultado sobre el ataque de Javier Milei, quien afirmó que es “financiar el cine que nadie ve o dar comida a la gente”, el productor Adrián Suar se desmarcó de las agresiones del mandatario.

“Es un titular un poco fuerte. No lo veo en esos términos. Si se generó un mal entendido pido disculpas. Pero no es blanco o negro. Se produce un debate que se instaló sobre la cultura, que es un tema del que sé. En muchas cosas estoy de acuerdo que se pueden mejorar y en las que no, opino, con respeto. Pienso que se pueden mejorar muchas cosas pero no se puede desfinanciar”, contestó Suar.

Entrevistado por Lautaro Maislin para Duro de Domar en C5N, el exdueño de Pol-ka se mostró optimista con las discusiones con el Gobierno respecto de los recortes y la avanzada contra la cultura. “Yo espero que se llegue a buen puerto”, señaló.

Y por último, en un tono dialoguista con el Gobierno y otros sectores, aclaró: “En un debate sano yo me siento en la mesa y estoy para hablar con todos.”