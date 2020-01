Federico Storani, dirigente histórico de la UCR, en diálogo con #Novaresio910 por Radio La Red AM 910, señaló: "Me parece muy desafortunado que en su primera aparición después de dejar el poder, sea para repartir responsabilidades a diestra y siniestra como si él no hubiese tenido nada que ver con la gestión".

Storani resaltó: "Si miramos la situación de pobreza y en particular la inflación, que previamente dijo que era un tema sencillo de resolver y lo dejó con la peor inflación de los últimos 28 años, y de 54% a nivel general y lo que es más grave todavía con un 60% en el rubro alimentos, que golpea a los sectores más vulnerables y no hizo absolutamente ninguna autocrítica ni ningún balance"

"Cuando uno hace un balance, la de Macri, fue una gestión extremadamente mala", dijo.

Storani resaltó: "En realidad, nunca hubo un gobierno de coalición. Eso no se produjo por falta de voluntad del presidente Macri, quien además dijo que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años en materia económica y social."

Consultado si creía que el ex mandatario se volvería a presentar en una fórmula, aclaró: "No me imagino en el 2023 a Macri encabezando una lista del PRO. Su gestión ha sido mala, me parece que es una persona debería haber hecho mínimamente una autocrítica por no dejar participar al resto" .