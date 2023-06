Silvia Mercado es claramente una periodista de esas que se autodenominan como independiente pero que siempre le pega al kirchnerismo y protege a los macristas. Al menos hasta ahora.

Pero para relatar lo que fue una reunión de amigos y dirigentes para celebrar el cumpleaños de Patricia Bullrich, la periodista acreditada en Casa de Gobierno no tuvo mejor idea que aclarar que en la reunión no había vino. A propios y extraños les pareció demasiado la necesidad de Mercado de aclarar que, al menos esta vez, la candidata había preferido no ser vista con una copa en la mano.

Obviamente las redes reaccionaron.