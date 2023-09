Luciana Geuna lanzó la pregunta sin saber lo que se iba a encontrar. Cuando le consultó a Facundo Moyano qué pensaba de la participación de su esposa Eva Bargiela en el Bailando, nunca pensó que se encontraría con la confirmación de que están separados.

“Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”, dijo el dirigente gremial no explicó la razón.

Días previos la modelo dio a entender que al ex Diputado no le gustaba que ella participe del Bailando. “Mi suegro” dijo sobre Hugo Moyano, pero sobre Facundo, agregó: “Creo que le voy a tener que insistir un poquito para que vaya. Él se pone más nervioso si no es un programa de política o de actualidad”.

Si bien no se confirmaron las verdaderas razones de la separación, quedó claro que hubo tensión al respecto.

Y si algo quedó claro es que falló la producción de Verdad Consecuencia, que se quiso meter en un tema que evidentemente no habían investigado.