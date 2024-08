Sin comunicado oficial, la canciller Mondino reconoció por Twitter la victoria de Edmundo González en Venezuela

Algunos días después de las controvertidas elecciones en Venezuela, Argentina se sumó “oficialmente” a la lista de países que consideran que ganó la oposición.

Pero como no podía ser de otra manera lo hicieron mal. No hubo, al menos hasta el momento, un comunicado oficial de la Cancillería sino que fue la ministra de Relaciones Exteriores quien en su cuenta personal publicó un tuit considerando que el ganador había sido Edmundo González, basándose en las supuestas actas que fueron publicadas en una página de internet, sin ningún tipo de cadena de custodia y que la canciller considera como “oficiales” aunque en realidad no lo sean.

El presidente Javier Milei no hizo más que replicar el tuit de la canciller y con eso parece que Argentina tomó postura.