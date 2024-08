Diana Mondino aseguró que las actas de las elecciones de Venezuela ya están publicadas y aclaró que las publicó la oposición, dejando en claro que no sólo no son las actas oficiales sino que además no cumplieron con ningún tipo de cadena de custodia.

No está mal que el país, en la boca de su canciller, tome postura al respecto pero lo cierto es que debería exigir la presentación de las actas oficiales de parte del gobierno de Maduro para poner en duda la veracidad de los resultados.

Claramente Nicolás Maduro es un enemigo del gobierno de Javier Milei y Mondino fue enviada a la OEA a dejar esa postura en claro, cumpliendo con su trabajo hasta ahora bastante desdibujado.