En la charla con Pablo Duggan y el panel de Duro de Domar, Sergio Berni habló de dos temas candentes: la seguridad y la Ley Ómnibus.

Sobre el primero se explayó sobre la precariedad del delito: “Yo celebro, les puede gustar o no, que un ministro de este gobierno nacional (Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia) ponga en el tapete a la discusión de las problemáticas para impedir que delincuentes de esta calaña estén en libertad. Y yo soy mucho más duro que Bullrich y Milei, pero no porque estemos haciendo una competencia de quién es más duro. Pero la realidad exige que un delincuente, si no lo previene a tiempo, termina en el asesinato de una nena de nueve años”.

Y sobre la situación política estuvo en la vereda de enfrente de aquellos que este gobierno es un desconcierto de funcionarios improvisados en un camino sin rumbo.