La interna libertaria no se puede esconder ya, y esta semana llegó a la calle, donde hubo guerra de afiches de Javier Milei contra el 'peronismo' de Victoria Villarruel.

El senador libertario Francisco Paoltroni aseguró que esos afiches con los que se vinculó a la vicepresidenta con un sector del peronismo, son parte de una estrategia del entorno del presidente de la Nación para intentar "hacerle daño" y "desacreditarla".

El legislador formoseño se metió de lleno en la interna libertaria y la catalogó como “un disparate infernal”, y una acción “inexplicable e inentendible”.

En diálogo con Juan Amorín para Radio 10, Paoltroni aseguró: “Sin duda fue alguien que quiere generar polémica, malestar y dañar a la vice. La quieren asociar al peronismo, a la adicción política. Lo que le están generando es un daño. Al menos lo intentan”.

"Son muy llamativos los ataques que le han estado haciendo a la vicepresidenta sin causa ni motivo. Inventando historias, desacreditándola, hasta el propio presidente. Por eso no sé qué estrategia han comprado, pero están muy equivocados", consideró.

Y recordó las declaraciones que días atrás el jefe de Estado lanzó contra su compañera de fórmula: "No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones, está más cerca de la casta".

Y fustigó: "No sé qué estrategia pava han comprado de bajarla a Villarruel y a Mondino y subirlo al Gordo Dan y a Lilia Lemoine. Es inexplicable e inentendible para todos los que tenemos un grado de coherencia en este país”.

Lo que dijo Lilia

Acerca de las palabras que la diputada Lilia Lemoine, que volvió a atacar a Villarruel, Paoltroni sentenció: "Después de los ataques permanentes de Lilia Lemoine hasta podría haber sido ella. Y lo digo porque los ataques han sido públicos, entonces es alguien que ya es expreso que le quiere hacer daño a la vice, entonces uno podría sospechar”.

Que Macri sea apoyo del presidente

“Todavía no sé dónde está Mauricio Macri. El triángulo de hierro del Presidente debería ser Villarruel y Macri. Eso era de arranque, Mauricio apoyando desde diputados y Victoria conduciendo el senado. Yo creo que a Mauricio no le va a quedar mucho más margen para quedar pegado a lo que, considero, no está de acuerdo”, dijo el formoseño.