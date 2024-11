Aunque Javier Milei y su hermana Karina no quieran reconocerlo cometieron un gravísimo error a la hora de elegir a la compañera de fórmula para las elecciones del año pasado. Y no sólo porque le dieron el poder de manejar el Senado sino porque además es a la única que no pueden echar.

Y es que se ha quebrado un nuevo récord ya que a menos de un año de asumir el Presidente y la Vice prácticamente ni se hablan.

Milei confesó que la decisión de no participar de las reuniones de Gabinete fue de la vicepresidenta. Milei asegura que ella tiene una visión que está más cerca del ‘círculo rojo’ a lo que ellos llaman “la casta”.

Habría que tener en cuenta que cada vez que Milei sale del país, que es muy seguido, es justamente Victoria Villarruel la que queda a cargo del Poder Ejecutivo.