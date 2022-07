El consultor Artemio López mostró en C5N datos sobre los ingresos familiares que muestran los problemas que puede traer hacer la segmentación de tarifas.

"La mitad de los hogares está por abajo de la línea de pobreza", dijo al analizar los datos. "Así dejó las estructuras de ingresos la gestión de Martín Guzmán. Es evidente que sobre esta estructura no se puede espera mucho más", dijo.

"Cualquier política de desarrollo económico del mercado económico requiere capacidad de compra", reclamó.

Por su parte, Amado Boudou dijo que vamos a ver que "el segmento que puede pagar subsidios es mucho más reducido de lo que creía el Gobierno."

"A mí no me gusta además este sistema donde el ciudadano tiene que mostrar carta de pobre. Me parece que tiene que ser al revés. Pero van a ver que es muy pequeño el segmento que puede renunciar al subsidio", recalcó.