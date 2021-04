Desde el martes se intensificaron los controles "en todos los lugares de transbordo" del sistema en la región metropolitana, y que la obligación es "mantener de manera permanente abiertas las ventanillas" en todas las unidades, ya sean ferroviarias o automotor.

Lo dijo el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), José Arteaga, luego de que el Gobierno atendiera las aglomeracinoes que se vieron en el transporte público los últimos días en medio de la segunda ola de coronavirus en el país.



"En el transporte público el objetivo es que, ya sea ferroviario o automotor, no sea sinónimo ni ámbito del contagio. Por eso, a partir del martes, intensificamos los controles en todos los lugares de transbordo del sistema, donde hay gran concentración de pasajeros", afirmó Arteaga en diálogo con Radio Nacional.



Los mayores controles en el transporte público -y la necesidad de mantener las ventanillas abiertas- fueron analizados en una reunión en Casa de Gobierno, encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, de la que participaron las ministras de Salud, Carla Vizzotti, y de Seguridad, Sabina Frederic; el ministro de Transporte, Mario Meoni, y el titular de la CNRT.

En ese marco, Arteaga precisó que "la obligación en los transportes es mantener de manera permanente abiertas las ventanillas, y que no se puedan cerrar, aunque haga frío o llueva, para permitir la ventilación cruzada, que de alguna manera impide los contagios como han sido hasta ahora".



De todos modos, destacó que "en un año de pandemia, de marzo del 2020 a marzo del 2021, no hemos tenido un índice de contagios propios del sistema". Y concluyó: "El protocolo funcionó y los usuarios lo acataron, con el barbijo obligatorio y las distancias correspondientes".



No obstante, señaló que actualmente "el problema es que la demanda en horas pico supera la oferta" y sostuvo que sobre ese aspecto se encuentran trabajando "a partir de las últimas restricciones".

Posdata

Cualquier usuario puede hacer denuncias sobre transportes que no respeten los protocolos al 0800 333 0300 las 24 horas.