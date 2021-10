La pregunta no debe ser por qué se hace ahora, sino por qué no se hizo antes. Está claro que el resultado electoral de las PASO le dio un sacudón al Gobierno y lo llevó a acelerar la velocidad aun a riesgo de que la inflación -uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis que galopan al país- se desboque.

Leandro Santoro sabe perfectamente cual es su rol como candidato. No solo no pisa el palito, sino que los anticipa y explica por qué no debería contestar tal o cual pregunta.

Pero al mismo tiempo es muy claro en develar los conflictos y poner en juego qué es lo que se está discutiendo y cuál es la posición de cada espacio.

Al recorrer la Villa 20 en su recorrido proselitista, dialogó con Crónica y dejó expuestas las contradicciones de la oposición y las limitaciones del oficialismo.