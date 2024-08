Sandra Borghi se defendió por el caso Fabiola y la dueña de Clarín la cruzó con un comentario inesperado

El escándalo tras la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez a Alberto Fernández suma capítulos y personajes secundarios. La CM de Dylan, los descargos de Luciana Rubinska y Florencia Peña para desmentir fake news; y ahora Sandra Borghi.

¿Qué sucedió? La publicó un comunicado en sus redes sociales luego de ser señalada por “armar campaña” a favor de Fabiola Yañez. Borghi fue quién dio a conocer las fotos de la supuesta golpiza.

El comunicado de Borghi

“Hoy me veo obligada a hacer este posteo por varios motivos, pero el principal es porque involucraron a mi familia. Y mi límite en la vida (los que me conocen lo saben muy bien) es mi familia. En las últimas horas se publicaron FakeNews que mencionan no solo cuestiones que no son ciertas sino que involucran a mi marido, Fernando Cassanello”.

“Quiero decir que hace mucho tiempo que vengo trabajando en el caso Fabiola Yañez, que tuve la fortuna de que una mujer (sea quien fuese) confiara en mí y me contara su secreto mejor guardado y más temido, que se abriera, que lo suelte y que de alguna manera empiece a pedir ayuda. Lo que pasó después es de público conocimiento, ¿A quién le dio finalmente la nota? Es anecdótico; ¿Qué hicieron los medios con la noticia? Es tema de cada medio”.

“Yo solo sé que obré de buena fe, que la respeté como ella se merecía por haber confiado en mí, que la cuidé como lo haría con cualquier mujer que se abriera a contarme su dolor, que la abracé porque lo sentí y que luego callé hasta que ella sintiera que era momento de denunciar. La historia se contará en tribunales, los periodistas solo somos relatores circunstanciales de la realidad. Deseo de todo corazón que se haga justicia y que pague quien tenga que pagar”.

“Por ella, por su hijo y por todas las mujeres que son víctimas de violencia de género y que todavía no se animan a hablar. Ojalá este caso sirva de faro, que arroje luz a la incontable cantidad de víctimas secretas, ocultas, silenciadas, canceladas, que lamentablemente hay”.

Y concluye: “Dicho esto quiero aclarar que: no hice ningún documental, no hice ni siquiera la nota en cámara con ella, no era amiga mía, ni lo es, no grabé nada secreto, ni fui parte de ninguna estrategia. Solo hice mi trabajo, como lo hago desde hace 25 años, con la misma pasión de siempre”.

El comentario inesperado de la dueña de Clarín

Vanesa Defranceshi Sadi, nuera de Ernestina Herrera de Noble, dueña de Clarín que controla Canal Trece, le respondió así: "Hiciste lo que sentiste! Sos buena profesional, sin dudas! Ahora tema frente bien alta: la infinidad de remises que te pagamos, sin corresponderte, del Grupo Clarín, para tus hijos, tu mamá y demás, eso en mi barrio (Belgrano) se llama avivada! La ultima parte de tu mensaje, para mí no va! Bendiciones".

¡Bomba! ¿Qué es ese pase de facturas? Un escándalo por el que casi echan a Borghi de El Trece por solicitar remises para su familia. Incluso Yanina Latorre contó en LAM que “Sandrita Borghi pedía remises para la empleada doméstica, la mamá, el papá, para que todas las amigas de la hija vayan al cumpleaños... A eso lo pagaba el canal. Eso saltó, lo encontraron ahora y recortaron los remises. La última facturación que tuvo era tres millones y medios de pesos”.