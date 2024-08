El escándalo por la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia sacó a relucir lo pero del periodismo. Y en tren de sacar rédito político, algunas colegas mancharon nombres. Así como Florencia Peña salió a desmentir algún vínculo con el expresidente, lo mismo debió hacer Luciana Rubinska luego de que la señalaran.

“Me empezaron a llegar comentarios en los últimos días, algunos a mi Instagram, otros de mis amigos... Se hablaba de un vínculo con Alberto Fernández. Desmiento totalmente. Yo no tuve ni tengo absolutamente nada que ver con Alberto Fernández. Mi solidaridad es total con la víctima, con Fabiola. Es verdaderamente chocante escuchar su relato”, dijo la periodista en el programa A la Barbarossa, de Telefé.

Tras la aclaración, se descargó contra los colegas que reproducen fake news: “Me preocupa que colegas por los que tenía respeto den a entender cosas sin chequeos, sin escribirme o preguntarme. No hay manera de que uno se resguarde de la cloaca que es Twitter. Pero no me lo esperaba de ciertos periodistas”.

“No le quise dar protagonismo a esto. Se armó una novela totalmente falsa, aberrante, con un grado de animosidad y búsqueda de daño. Como no quise darle entidad, no salí a responder. No tengo nada que aclarar. Ahora que aparece el video de Tamara Pettinato, quieren manchar a todas las mujeres. Y algunos periodistas salieron a comprar fake news contra mí sin ningún tipo de prueba, generando una injuria”, explicó Luciana.

Y concluyó: “Yo lo que veo es una mujer que está quebrada, que encontró este momento para contar una parte de una historia tenebrosa, muy triste y que es solamente la punta del iceberg. Todo lo que tiene que ver con los golpes, lo que ella va a contar cuando le tomen declaración. Él [Alberto Fernández] la hizo sentir culpable por todo”.