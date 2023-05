Siendo un año electoral, y cerca de la fecha límite para definir las precandidaturas, muchos dirigentes que anhelan participar de los comicios salen visibilizar sus intenciones.

Uno de ellos, Alberto Samid, realizó una serie de declaraciones que sorprendieron, por su posible acercamiento al diputado de Libertad Avanza, Javier Milei.

Sin embargo, fue tan grande la sorpresa, que hasta el propio Milei rechazó esa posibilidad y descaró la propuesta de que Samid sea su candidato en el Partido de La Matanza.

"Siendo que yo he sido amigo de Mauro Viale y dado que ha sido una de las personas por la que más afecto he tenido en los medios (dado que fue un gran maestro para mí) aceptar a un ser nefasto como Samid en mis filas, sería manchar la memoria de mi amigo. Operen con otras cosas", sentenció Milei en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones de Samid fueron efectuadas en Radio 10, donde comentó que no le "desagrada" el líder libertario y que "sería candidato de Milei en La Matanza".

"No sé si Milei está llamando a romper todo. A mí no me desagrada. No gobernó todavía, y a mí lo que me desagrada son los que han gobernado y han destrozado nuestro país", afirmó en ese entonces el autodenominado "rey de la carne".