Como sucede en cada cierre de semana, en Duro de Domar los viernes reciben a algún invitado o invitada. En esa oportunidad, estuvo en el estudio la exparticipante de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig.

Como protagonista del Verdadero Falso, reveló detalles de su paso por la política, ya que entre 2019 y 2021 fue diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

"¿Te interesa la política todavía?", le consultó Pablo Duggan a la invitada que respondió rotundamente: "Ya no, ya fue". Ante la sorpresa de todos, el abogado Carlos Maslatón intentó indagar: "¿No haces más política? Yo pensé que la publicidad nacional en Gran Hermano te iba a catapultar nuevamente". "No, incluso lo dije en el casting, hace algunos años que no me dedico", aseguró la exdiputada.

En ese marco, cuestionó a un sector de la clase política: "La rosca política no me gustó nunca, sólo la parte social... Creo que muchos políticos tendrían que salir un poquito de las oficinas, ir a los barrios, a caminar. Cosa que hacía yo y por lo que me criticaban".