Ricardo Alfonsín celebró la asunción de Lula y al macrista Pinedo no le gustó nada

El embajador en España, Ricardo Alfonsín, se manifestó en favor a la figura de Lula y lo hizo a través de un mensaje publicado en las redes sociales.

El hijo del expresidente argentino Raúl Alfonsín, un dirigente con larga trayectoria en la UCR, acompañó su posteo con una imagen del actual mandatario, Alberto Fernández, junto a Lula, en plena asución como Jefe de Estado.

“La asunción de Lula representa una esperanza para Brasil y para la estratégica unidad latinoamericana. Hay que afianzar la democracia en la región, y no solo la democracia política, también la democracia social, amenazada por las recetas de la derecha neoliberal”, escribió Alfonsín.

Sin que nadie le pregunte nada, pero ofuscado por el comentario del diplómatico, el expresidente provisional del Senado, Federico Pinedo, lo cruzó por Twitter.

“Querido @RICALFONSIN descalificar como no democrático al adversario, no es democrático. Pensemos en eso para no caer en el error. La democracia es de todos, es del conjunto”, manifestó Pinedo desde su propia cuenta.