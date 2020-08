"Pergolini es honesto en su brutalidad. Lo que dijo no tiene sentido”, observó Héctor Recalde, abogado laboralista y actual directivo de YPF.

En diálogo con la AM 750, el ex Diputado nacional sobre los insultos dijo que "estuvo muy desubicado y no hay que darle mucha entidad.

Y agregó: "En su pensamiento hay un viejo gorilismo, que es defenestrar la igualdad entre las personas".

Recalde destacó que no conoce una forma mejor que sindicalismo para proteger los intereses de los trabajadores. Y sobre las nuevas demandas para el sector opinó: "Hay que reducir las horas de trabajo para repartir el empleo entre personas que no tienen”, expresó.