Como ambos se disputan el cargo de jefe de gobierno porteño no hacía falta aclarar que la idea era discutir las diferentes problemáticas de la ciudad de Buenos Aires.

Pero Ramiro Marra parece no haber entendido un concepto tan básico como ese o tal vez quiso aprovecharse de la situación y, sabiendo que no podía haber repregunta, le pidió a Santoro que calificara del 1 al 10 al gobierno de Alberto Fernández.

Pero Leando Santoro tiene muchas años en política y no se deja llevar por chicanas por lo que le dejó en claro a su contendiente: “Me parece que es de sentido común, no estoy hablando del gobierno nacional porque soy candidato a jefe de gobierno” y remató aclarando que la gente los va a votar a ellos or las propuestas para la ciudad.